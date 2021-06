Accoltellato mentre passeggiava in strada, grave 57enne nel Napoletano

L'uomo è stato colpito da 5 coltellate a Cicciano. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Sono in corso indagini da parte dei militari, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona

Un uomo di 57 anni è rimasto rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato mentre passeggiava in strada a Cicciano (Napoli), nel tardo pomeriggio di ieri. Adesso è ricoverato nell'ospedale di Nola (Napoli) dove versa in prognosi riservata e in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, la vittima, incensurata, sarebbe stata accoltellata cinque volte mentre camminava in via Borgo di Corpo di Cristo. I fendenti, tutti al fianco destro, sarebbero stati sferrati da una persona giunta in auto, che poi ha fatto perdere le proprie tracce.

I soccorsi

Il 57enne ha avuto la forza di chiedere aiuto: a soccorrerlo è stato un uomo che si trovava in un bar lì vicino. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Sono in corso indagini da parte dei militari, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e che stanno ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda.