Quattro rapine in due giorni tra Napoli e Caserta: due arresti

Due rapinatori, arrestati a febbraio per due rapine a distributori di benzina, sono stati individuati dai Carabinieri come responsabili altre due rapine, in totale quattro, commesse in due giorni, tra il Napoletano ed il Casertano. Si tratta di T. F., 36 anni, di Giugliano, e G. P., 44, di Villaricca, già denunciati in precedenza. I militari della Stazione di Qualiano (Napoli) avevano arrestato entrambi il 25 febbraio. Le indagini però hanno fatto emergere numerosi altri indizi relativi ad altri due colpi messi a segno il 24 febbraio in un hotel di Qualiano e ad un distributore di benzina di Castel Volturno (Caserta). I due, in carcere a Poggioreale, dovranno rispondere della nuova accusa.