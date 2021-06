Incidente a Ischia, scontro tra tre auto e uno scooter: otto feriti

Un uomo di 32 anni, risultato positivo all'alcol test e ritenuto responsabile di aver causato lo schianto, è stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime. Le due persone che viaggiavano sullo scooter, marito e moglie, sono stati ricoverati in prognosi riservata

Otto persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera verso le 21, in via Vincenzo Di Meglio, a Ischia. Un uomo di 32 anni, risultato positivo all'alcol test e ritenuto responsabile di aver causato lo scontro che ha coinvolto tre auto e d uno scooter, è stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime.

L'incidente a Ischia

Sei delle persone ferite sono state giudicate guaribili con prognosi comprese tra i 7 e i 10 giorni mentre le due che viaggiavano sullo scooter, marito e moglie, sono state ricoverate in prognosi riservata: la moglie all'ospedale Rizzoli di Ischia, mentre il marito è stato trasferito al Cardarelli di Napoli. I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno effettuato il sopralluogo sulla zona dell'incidente, sequestrando i mezzi coinvolti ed acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.