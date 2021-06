Sciopero dei mezzi a Napoli, stop a linea 1 metro e funicolari

Servizio ridotto per tram e bus, fermi gli ascensori Chiaia e Sanità. Saranno rispettate le fasce di garanzia

È in corso uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato da Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Faisa Cisal e Uglfna per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri. Una protesta alla quale si aggiunge quelle di ambito locale proclamate da Fit-Cisl Faisa-Cisal Orsa di 24 ore e da Filt-Cgil Uiltrasporti e Uglfna di 8 ore (LO SCIOPERO A MILANO E ROMA).

Lo sciopero a Napoli

Per quanto riguarda Napoli, Anm (Azienda napoletana mobilità) comunica: stop alla linea 1 della metro, servizio sospesi per le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, servizio ridotto per tram e bus, fermi gli ascensori Chiaia e Sanità. Saranno rispettate le fasce di garanzia.