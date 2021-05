Nola, spara per intimidire i vicini dopo una discussione: arrestato

Ha esploso alcuni colpi di pistola dopo una discussione con i vicini, probabilmente per intimidirli. Un uomo di 57 anni, già denunciato in passato, è stato arrestato a Nola (Napoli) dai carabinieri, che lo hanno rintracciato dopo una segnalazione. Secondo quanto hanno accertato i militari, il 57enne ha sparato tre colpi con una pistola calibro 6.35 nel cortile della sua abitazione. In casa è stata trovata l’arma, che aveva la matricola cancellata, e alcuni proiettili calibro 38 e calibro 9. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione.