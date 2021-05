Torre Annunziata, due arresti e due denunce dei carabinieri

Due persone arrestate e altre due denunciate. È il bilancio di una serie di controlli effettuati tra Torre Annunziata (Napoli) e i comuni limitrofi dai carabinieri.

I controlli

In tutto 86 le persone identificate e 31 i veicoli controllati. In manette, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, un uomo di 39 anni già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, già sottopsoto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, rinvenendo e sequestrando 60 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della droga. A Boscotrecase, invece, i carabinieri hanno arrestato per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura a cui era sottoposto un 21enne. Invece, a Torre Annunziata è stato denunciato con l'accusa di furto in un centro commerciale di via Veneto un giovane di 23 anni che si era impossessato di una bottiglia di liquore. Durante le operazioni, a Poggiomarino, i carabinieri hanno denunciato a piede libero per ricettazione un uomo di 42 anni. I carabinieri lo hanno fermato a bordo di un'auto risultata provento di furto il 28 aprile scorso.