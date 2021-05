Incidenti sul lavoro, morto operaio del porto di Salerno

Un operaio 30enne è morto in ospedale dopo essere rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro al porto di Salerno. L'uomo, Matteo Leone, è stato investito da un carrello operatore. Sul posto agenti della Polizia di Frontiera e i militari della Capitaneria di Porto. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: restano da chiarire le cause che hanno provocato l'incidente.

Il cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli

Il trentenne era molto conosciuto in città, grande tifoso della Salernitana e portatore di San Matteo e di Sant'Anna. Sconcerto e dolore in tutta la comunità, anche da parte del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli il quale ha espresso "alla famiglia, agli amici ed ai colleghi di lavoro il cordoglio dell'Amministrazione Comunale per la morte di Matteo Leone. La tragica fine del giovane lavoratore portuale addolora tutta la nostra comunità. Ogni morte sul lavoro è straziante ed inaccettabile. E rende urgente la verifica dell'accaduto insieme al massimo impegno per la prevenzione e la sicurezza".