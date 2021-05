Rifiuti in mare, sigilli a due cantieri navali nel Casertano

Due cantieri navali, ognuno di circa 10mila metri quadrati, sono stati posti sotto sequestro dalla polizia a Castel Volturno (in provincia di Caserta), in località Ischitella, per gestione illecita di rifiuti e immissioni in atmosfera non autorizzate. I titolari sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti sono intervenuti, in collaborazione con l'Esercito, accertando che nei due cantieri i reflui provenienti dall'attività di lavaggio dei natanti e altri rifiuti venivano smaltiti illecitamente, in particolare venivano immessi in un canale e poi in mare.