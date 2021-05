Napoli, rapine vestiti da netturbini: un arresto, si cerca il complice

Vestiti da netturbini, alle prime luci dell’alba raggiungevano il centro di Napoli a bordo di uno scooter e rapinavano le persone che si recavano a lavoro, utilizzando anche una piccola pistola a salve senza tappo rosso. Dopo aver raccolto numerose segnalazioni, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno pianificato servizi di osservazione e pedinamento in diversi quartieri del capoluogo campano, individuando i due sospettati. Dopo averli seguiti fino in salita Pontecorvo, nel cuore del quartiere Avvocata, gli hanno tagliato la strada e intimato l’alt. I militari sono riusciti così ad arrestare un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre l’altro uomo, che era alla guida del mezzo, è fuggito.

L’arresto

Il 41enne nascondeva in tasca una pistola, piccola, argentata, senza tappo rosso e con l'impugnatura avvolta nel nastro isolante. Aveva con sé circa 300 euro. È stato così accompagnato in caserma ed è lì che i carabinieri hanno scoperto che, poco prima, un tassista napoletano era stato rapinato da due persone la cui descrizione combaciava perfettamente con i due finti netturbini. Gli erano stati portati via 60 euro, denaro che avrebbe utilizzato per dare il resto ai clienti della giornata appena iniziata. Il 41enne aveva con sé anche diversi cellulari e uno di questi - hanno accertato i militari - è risultato essere di proprietà di un barista del centro, anch'egli rapinato poco prima da due netturbini armati. Ora è caccia al complice.