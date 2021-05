Sub disperso nel Napoletano, ritrovato il corpo senza vita

L'uomo si era tuffato ieri mattina in mare, lasciando un trolley con i suoi abiti in un lido balneare. Ad insospettirsi per l'assenza i titolari dei bagni che hanno lanciato l'allarme

E' stato ritrovato senza vita il sub 53enne disperso nelle acque antistanti l'approdo Borbonico, in località Favorita del Comune di Ercolano (Napoli). L'uomo si era tuffato ieri mattina in mare, lasciando un trolley con i suoi abiti in un lido balneare. Ad insospettirsi del ritardo, i titolari del lido che hanno lanciato l'allarme facendo scattare le ricerche nel tardo pomeriggio di ieri.

Le ricerche

Dopo meno di 24 ore dalla scomparsa, alle 14 circa, è stato rinvenuto il corpo del 53enne, dal personale della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli, a bordo del battello pneumatico A57. La salma è stata sbarcata nel porto di Torre del Greco, dove la locale Autorità Marittima ha svolto le attività di rito. Inizialmente condotte e coordinate dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, con l'impiego della motovedetta SAR 890 di Napoli, le attività di ricerca sono poi passate sotto la direzione ed il coordinamento diretto del IV Maritime Rescue Sub Center della Direzione Marittima - Guardia Costiera di Napoli. Le ricerche sono proseguite, senza sosta, con il coinvolgimento della componente aerea navale e subacquea della Guardia Costiera, mediante l'impiego congiunto di un elicottero (dotato di apposita strumentazione per l'avvistamento notturno), di una motovedetta SAR e di personale del Nucleo Subacqueo della stessa Guardia Costiera di Napoli. Sono intervenuti anche i sommozzatori del Nucleo Sub dei VV.FF. di Napoli, nonché un elicottero ed un mezzo navale della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli.