Spaccio di cocaina nel centro di Napoli: due arresti

Secondo le indagini, il 31enne e il 35enne dal 2018 gestivano la vendita di droga in largo San Giovanni Maggiore, via Mezzocannone, in piazzetta Carolina, ma anche a Mergellina nella zona degli chalet

Due uomini, di 31 e 35 anni incensurati e residenti nei Quartieri Spagnoli, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di cocaina dai carabinieri della compagnia Napoli Centro che hanno eseguito un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli.

Le indagini

Le indagini hanno permesso di ricostruire un'attività di spaccio di cocaina gestita dai due dal 2018 ad oggi. Nel centro storico di Napoli, in largo San Giovanni Maggiore, a via Mezzocannone, in piazzetta Carolina, ma anche a Mergellina nella zona degli chalet, i due arrestati agivano quotidianamente. I carabinieri ritengono di aver dimostrato che i due operavano all'unisono, scambiandosi il cellulare adibito all'attività di spaccio e alternandosi di volta in volta nelle consegne. Gli indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico.