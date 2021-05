Ischia, frode informatica: denunciato 47enne

I carabinieri della stazione di Ischia hanno denunciato per frode informatica un 47enne di Palermo già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, lo scorso febbraio un 75enne ischitano, navigando sul web, venne attirato da un annuncio che prometteva guadagni in tempi brevi a fronte di piccoli investimenti iniziali. Dopo aver inserito i propri dati personali per ricevere informazioni, è stato contattato da un consulente il quale gli avrebbe garantito che acquistando valuta estera o Bitcoin, e con una somma di partenza di 250 euro, avrebbe in breve tempo guadagnato migliaia di euro come difatti avvenne.

La frode

Acquisita la fiducia della vittima, il finto broker ha ricevuto i 250 euro e ha poi alzato la posta, chiedendo di versare ulteriori 2mila euro per acquistare 2 bitcoin, attualmente quotati intorno ai 30mila euro l'uno. In questo modo il consulente promise alla vittima un guadagno di 80mila euro in poche ore. Ma quando l'anziano chiese di prelevare il 50% del denaro appena guadagnato il palermitano suggerì di pagare il "capital gain" sul guadagno effettuato chiedendogli di ordinare due bonifici per circa 8mila euro. Versato il denaro, il 75enne ha atteso invano l'arrivo del denaro e dopo un po' ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno rintracciato e bloccato il conto corrente sul quale erano stati dirottati i soldi, finiti in una banca lituana la cui direzione, ricevuta la richiesta dei militari, ha immediatamente bloccato il trasferimento e restituito il denaro al 75enne. Da accertamenti eseguiti dai militari, il conto corrente era intestato al 47enne di Palermo che dovrà ora rispondere di frode informatica.