Quattro arresti e 2 denunce in controlli "alto impatto" nel Napoletano

Quattro persone arrestate e due denunciate, oltre a 16 multe elevate. È il bilancio di una serie di controlli ad ''alto impatto'' fatte dai carabinieri di Napoli nelle aree comprese tra Torre Annunziata, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano.

Gli arresti e le denunce

Arrestato un uomo di 50 anni: deve scontare 10 mesi di reclusione per reati legati al traffico di stupefacenti. In manette anche un 52enne di Torre Annunziata, che sconterà invece un anno e due mesi di reclusione per droga. Cosi come un uomo di 31 anni, arrestato dai carabinieri per reati inerenti alla droga: deve scontare in carcere quattro anni e otto mesi. Infine, un 45enne ad Ottaviano è stato sottoposto agli arresti domiciliari per ripetute violazioni al divieto di dimora a cui era sottoposto. Due le persone denunciate: la prima, di 31 anni di Poggiomarino, ha fornito false generalità durante un controllo alla circolazione; la seconda, di 23 anni di San Giuseppe Vesuviano, è stata sorpresa in violazione delle prescrizioni dell'obbligo di dimora a cui era sottoposta.