Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 634 nuovi casi.

7:18 - Vaccini Napoli, sabato notte non stop per dosi a 30-39 anni

Una notte di vaccinazioni per le persone dai 30 ai 39 anni. Questo è quanto ha lanciato l'Asl Napoli 1 a Napoli alla Mostra d'Oltremare e all'hangar di Capodichino, i due centri vaccinali più grandi della città: dalle 20 di sabato sera alle 7 del mattino di domenica verrà somministrato all'hangar di Capodichino il vaccino AstraZeneca fino a un massimo di 4.560 dosi, mentre alla Mostra d'Oltremare ci sarà il vaccino Johnson&Johnson fino a un massimo di 3.840 somministrazioni. Tutto sarà riservato ai cittadini della fascia d'età 30-39 anni, finora esclusi dalle vaccinazioni e che a partire da domani alle ore 22 si possono prenotare sulla piattaforma regionale. Una vera non stop organizzata dall'ASL Napoli 1 Centro: appena terminate le vaccinazioni della giornata di sabato 22, prenderà il via la notte che consentirà di vaccinarsi durante la notte a quanti avranno aderito, collegandosi alla piattaforma sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria.