Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Invariata a quota 93 l'occupazione in regione delle terapie intensive, mentre cala di 20 unità quella dei posti letto di degenza (1.061)

Sono 649, di cui un terzo (216) sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 12.627 test molecolari eseguiti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:18 - In Campania 649 nuovi casi su 12.627 test molecolari

Sono 649, di cui un terzo (216) sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 12.627 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza si attesta al 5,13%. Nel bollettino dell'Unità di crisi colpisce il numero delle nuove vittime, 40, di cui però solo 14 decedute nelle ultime 48 ore e 26 registrate in ritardo dai giorni precedenti. I guariti sono 1.574. Invariata a quota 93 l'occupazione in regione delle terapie intensive, mentre cala di 20 unità quella dei posti letto di degenza (1.061).