Ruba computer in una casa famiglia del Napoletano, preso 23enne

Un ragazzo di 23 anni, già noto alle forse dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. La scorsa notte, il giovane ha infranto il vetro di una finestra al terzo piano di un edificio che ospita la casa famiglia "Ashram Santa Caterina", a Castellammare di Stabia (Napoli), per rubare un computer. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari, allertati da una telefonata, che hanno bloccato il 23enne quando aveva ancora tra le mani il pc. Il ragazzo è ora in attesa di giudizio. I controlli dei carabinieri sono stati intensificati a Castellammare, su impulso del comando provinciale di Napoli, dopo le segnalazioni di furto pervenute di recente.