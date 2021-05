Ercolano, sequestrate 400 tonnellate di indumenti usati: 2 denunciati

La guardia di finanza è intervenuta in un’impresa di commercio all’ingrosso e recupero di rifiuti tessili. Il materiale non era sanificato ed era stoccato in un'area di 1600 metri quadrati, che è stata sequestrata insieme al deposito. Identificati anche 18 lavoratori in nero, quattro dei quali percettori di reddito di cittadinanza

Circa 400 tonnellate di indumenti usati e di scarti di lavorazione tessile sono state sequestrate dalla guardia di finanza, a Ercolano (in provincia di Napoli) in un'impresa di commercio all'ingrosso e recupero di rifiuti tessili. Due responsabili dell'impresa, un 50enne e un 49 enne di Ercolano, sono stati denunciati per la mancanza di autorizzazioni in materia ambientale. L’attività è stata segnalata alla Direzione Territoriale del ministero del Lavoro per un provvedimento di sospensione.

L’intervento della guardia di finanza

Il materiale non era sanificato ed era stoccato in un'area di 1600 metri quadrati, che è stata sequestrata insieme al deposito. Nel locale sono state trovate anche due tonnellate di materiale plastico ed attrezzature da lavoro. I finanzieri del Comando di Portici hanno identificato 18 lavoratori in nero, 4 dei quali sono risultati percettori del reddito di cittadinanza.