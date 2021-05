Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Continua il trend positivo nell'occupazione dei posti letto: i ricoveri in intensiva sono 95 (-4), quelli in degenza 1.166 (-8)

7:20 - In Campania 550 nuovi contagi su 7.429 test

Sono 550, di cui 151 sintomatici, i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 7.429 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza è del 7,4%. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala 28 vittime e 1.593 guariti. Continua il trend positivo nell'occupazione dei posti letto: i ricoveri in intensiva sono 95 (-4), quelli in degenza 1.166 (-8).