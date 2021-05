Giugliano, minacciava genitori con martello e taglierino

Per l'uomo sono scattate le accuse maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione e anche l'arresto

Minacciava, da tempo, i suoi genitori. Lo faceva puntandogli un taglierino alla gola o anche usando un martello. Dopo continue vessazioni, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 37 anni di Giugliano di Campania.

La vicenda

Il suo obiettivo era farsi consegnare i soldi per poi acquistare la droga. E così usava la violenza verso i due anziani. Questa volta, però, è stato sorpreso dai carabinieri proprio mentre inveiva e li minacciava. Per l'uomo sono scattate le accuse maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione e anche l'arresto.