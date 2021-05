Capua, cane gettato nel fiume Volturno. Appello Lndc: "Chi sa parli"

L’animale, recuperato da una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, è stato gettato in acqua con una corda legata al collo a cui erano attaccati dei pesi da palestra. La Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane ha sporto denuncia contro ignoti

Il cadavere di un cane è stato trovato nelle acque del fiume Volturno, vicino a uno dei pilastri del ponte romano nel Comune di Capua. L’animale, recuperato da una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, era stato gettato in acqua con una corda legata al collo a cui erano attaccati dei pesi da palestra. La Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane (Lndc) Animal Protection ha sporto denuncia contro ignoti e ha lanciato un appello ai cittadini chiedendo a chiunque sia al corrente di informazioni sull'episodio di contattare l'associazione, anche in forma anonima.

L'appello di Lndc Animal Protection

“Si tratta di un fatto gravissimo. La violenza sugli animali sta diventando davvero quotidiana e sempre più preoccupante”, commenta Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection. “Il soggetto che ha commesso questo crimine - aggiunge - è un pericolo sociale, la letteratura scientifica in questo campo insegna che chi commette violenze sugli animali può farlo allo stesso modo verso esseri umani, il passo è breve. Per ora abbiamo sporto denuncia contro ignoti e ci auguriamo che questo barbaro gesto di estrema pericolosità sociale venga preso in giusta considerazione. Chiediamo l’aiuto dei cittadini: chiunque abbia informazioni utili alle indagini può contattarci in forma anonima scrivendo a pierarosati@legadelcane.org o telefonando al 3356981807”.