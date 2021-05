Sequestrate 330 dosi di cocaina: arrestato un 21enne a Salerno

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla polizia a Salerno dopo essere stato sorpreso in possesso di 330 dosi di cocaina-crack durante alcuni controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della sezione "Falchi" della Squadra Mobile, dopo aver trovato il giovane in possesso di stupefacente, hanno effettuato una perquisizione domiciliare recuperando così i 330 involucri di droga, oltre a vari strumenti per il confezionamento e la vendita delle dosi, per un totale di circa 170 grammi di droga. Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari.