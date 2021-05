Covid Campania, vaccini: 6mila prenotati in 15 minuti per l'Astra Day

L'open day, il secondo in una settimana, è in programma per il 18 maggio all'hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi

Seimila utenti in quindici minuti si sono registrati alla piattaforma attivata dall'Asl di Caserta per l'Astra Day in programma il 18 maggio all'hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) Il portale è stato attivato alle 6:01 e in pochi minuti sono stati registrati oltre 16.000 accessi contemporanei, alle 6:16 il portale è stato chiuso con 6.000 prenotazioni. La struttura operativa Sani.arp ha garantito la funzionalità e regolarità del processo.

L'Astra Day a Caserta

L'Astra Day del 18 maggio sarà il secondo in una settimana, l'11 maggio scorso l'iniziativa è proseguita per 41 ore consecutive con oltre 8mila vaccinati under30. Questa volta ne saranno vaccinati 6mila. Intanto all'hub della Brigata Bersaglieri Garibaldi sono state raggiunte le quasi 125mila vaccinazioni dall'apertura del primo marzo scorso. Un dato che conferma la decisa accelerazione della campagna vaccinale: le prime 100mila dosi sono state infatti somministrate in poco più di due mesi, dal primo marzo al sei maggio, mentre le ulteriori 25mila in nove giorni.