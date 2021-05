Napoli, incendio in un deposito di giocattoli: nube di fumo

Sul luogo sono accorsi polizia e vigili del fuoco. Secondo le prime indicazioni delle forze dell'ordine non ci sarebbero persone all'interno del capannone

Un incendio è scoppiato a Napoli poco prima delle 17.30 in un deposito di giocattoli in Via Traversa delle Brecce, nei pressi del porto del capoluogo campano.

Alta colonna di fumo

Le fiamme hanno provocato una densa e alta colonna di fumo visibile da più punti della città. Sul luogo sono accorsi polizia e vigili del fuoco. Secondo le prime indicazioni delle forze dell'ordine non ci sarebbero persone all'interno del deposito.