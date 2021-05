Furto nella villa dei genitori di Nunzia De Girolamo nel Sannio

I malviventi si sono introdotti in casa dopo aver forzato una finestra e hanno sottratto denaro, oggetti in oro e due pistole, che erano detenute legalmente dal proprietario

Un furto è stato messo a segno nella villa dei genitori dell'ex ministro e conduttrice Nunzia De Girolamo. E' successo nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 maggio a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento. I malviventi si sono introdotti in casa dopo aver forzato una finestra, e hanno sottratto denaro, oggetti in oro e due pistole, che erano detenute legalmente dal proprietario. A far scattare l'allarme sono stati i genitori al rientro a casa, dopo una cena. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno avviato le indagini dopo aver effettuato i rilievi.