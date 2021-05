Villaricca, madre e figlia arrestate con l'accusa di usura

Madre e figlia residenti a Villaricca, nel Napoletano, sono state arrestate dalla polizia di Stato, su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord, per usura, estorsione, violenza privata, determinante la denuncia della vittima. Nel corso del blitz, i poliziotti della squadra investigativa del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno sequestrato anche la somma di 160mila euro.

L'inchiesta

Per la Procura di Napoli Nord, che ha coordinato le indagini, le due donne sarebbero usuraie a tempo pieno, e negli anni, assieme ad un congiunto già condannato per usura, ma deceduto di recente, avrebbero prestato soldi ad amici, parenti, conoscenti, costringendo poi i debitori a versare periodicamente rate a titolo di interessi usurai, ma anche derrate alimentari. L'episodio che ha portato in carcere madre e figlia riguarda una persona che aveva chiesto alle due donne un prestito di 10mila euro, e in due anni ne aveva restituiti 26mila. Per le indagate, tuttavia, la vittima doveva ancora altri soldi per rientrare completamente dal debito, così più volte è stata intimorita ricordando la vicenda, datata 2018, di un imprenditore che si era suicidato proprio perché non era riuscito a saldare il debito usuraio contratto con il congiunto delle due. La vittima però ha resistito denunciando le usuraie, e facendole arrestare.