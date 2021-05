Sequestrato un chilo di cocaina nel Salernitano: un arresto

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato durante un controllo mentre si aggirava a piedi in via Taurano, nei pressi di un parcheggio, vestito da operaio

I carabinieri hanno arrestato ieri a Pagani, nel Salernitano, un 65enne di Boscoreale, sorpreso in possesso di un chilo di cocaina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato durante un controllo mentre si aggirava a piedi in via Taurano, nei pressi di un parcheggio, vestito da operaio. Con sé aveva una valigetta porta attrezzi, nella quale era nascosto lo stupefacente.

Era positivo al Covid

Il 65enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio, percepiva 900 euro mensili con il reddito di cittadinanza ed è risultato positivo al Covid, avendo violato la quarantena imposta dalla Asl competente. Il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida. La droga è stata sequestrata.