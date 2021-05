Incidente stradale nel Casertano sulla statale Appia, morta una donna

La vittima era alla guida di un furgone che, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, ha invaso la corsia opposta finendo contro un mezzo pesante

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 "Appia", nel territorio comunale di Francolise in provincia di Caserta. La vittima era alla guida di un furgone che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha invaso la corsia opposta finendo contro un mezzo pesante sopraggiunto in quel momento. L'impatto è stato molto violento.

L'Anas comunica che, nel tratto in cui è avvenuto l'incidente al chilometro 185,400, è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato.