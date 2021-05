Ordigno esplode nella notte a Napoli, danneggiate otto automobili

Un ordigno sistemato da ignoti è esploso la scorsa notte in via Esopo, a Napoli, causando il danneggiamento di otto automobili in sosta nei paraggi. Il luogo dove è avvenuta la deflagrazione si trova nei pressi di un rione considerato dagli inquirenti la roccaforte del clan De Martino. Sull’accaduto indagano ora i carabinieri di Poggioreale e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli. La notte precedente, invece, un'auto era saltata in aria per una bomba carta posizionata in via Vera Lombardi, nel quartiere di Ponticelli.