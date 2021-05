Napoli, sciopero dei mezzi di Eav per quattro ore mercoledì 12 maggio

Uno sciopero nazionale di quattro ore proclamato dall'organizzazione sindacale Usb potrebbe provocare disagi mercoledì 12 maggio ai pendolari e viaggiatori campani che si servono dei mezzi Eav per i loro spostamenti.

La nota dell’Ente autonomo Volturno

A comunicarlo, attraverso una nota, è l'ufficio stampa dell'Ente autonomo Volturno, che ricorda come l'astensione sia programmata nella fascia oraria che va dalle 9 alle 13. Le motivazioni dello sciopero sono legate al rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e alla mancata corresponsione della cosiddetta indennità di vacanza contrattuale: ''Durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Da una valutazione dei precedenti scioperi proclamati dalla organizzazione sindacale Usb e degli aderenti alla stessa in Eav, è presumibile che i disagi saranno limitati alle sole linee flegree''. Sul sito di Eav è possibile consultare gli orari delle partenze garantite prima dell'inizio e subito dopo la fascia oraria di sciopero per le diverse linee ferroviarie della rete e per i servizi automobilistici. L'Ente autonomo Volturno infine informa come l'ultimo sciopero nazionale di quattro ore, quello di mercoledì 25 novembre 2020, proclamato dalla stessa Usb fece registrare tra i lavoratori dell'azienda un'adesione dello 0,63%.