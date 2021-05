Benevento, 32enne ferito alle gambe: si cercano un uomo e sua sorella

È successo ieri sera. Il 32enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e non è in gravi condizioni, ma è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile. Sul caso indagano i carabinieri: stando a una prima ricostruzione, nei giorni scorsi la vittima avrebbe tentato un approccio troppo insistente con la sorella dell’uomo che ha esploso i colpi d’arma da fuoco

Un 32enne di Benevento, poco dopo le 21.30 di ieri, è stato ferito alle gambe da un uomo che ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Il giovane non è in gravi condizioni, ma è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre il proiettile: è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Rummo a bordo di un'ambulanza del 118, che lo ha trovato in via Massimo D'Azeglio, nel popolare Rione Libertà.

La vicenda

Il 32enne si trovava nei pressi di un bar e stava rincasando, quando da un'auto, con a bordo anche una donna, è sceso un uomo che ha sparato nella sua direzione. Un colpo è andato a segno e la vittima è rimasta a terra, mentre l'aggressore e la donna fuggivano facendo perdere le loro tracce. Sull'accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Benevento, che sono alla ricerca di un 31enne pregiudicato e di sua sorella. Stando a una prima ricostruzione, il 32enne gambizzato nei giorni scorsi avrebbe tentato un approccio troppo insistente con la donna. Atteggiamento che al fratello di lei non sarebbe piaciuto e che avrebbe voluto punire.