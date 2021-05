Incidente stradale, nel Sannio muore ex poliziotto di 62 anni

Un ex poliziotto di 62 anni è morto in un incidente stradale avvenuto tra due auto a Montesarchio, in provincia di Benevento. La vittima era alla guida della sua Hyundai iX 35.

La ricostruzione dell'incidente

L'utilitaria si è scontrata con una Volkswagen Golf guidata da un giovane di Cervinara in compagnia di altri amici. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 e dei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.