Incidente a Maddaloni, scooter contro un’auto: due morti

Tragico incidente stradale ieri a Maddaloni (Caserta), dove due uomini hanno perso la vita dopo essersi schiantati con lo scooter su cui viaggiavano contro un'auto guidata da una donna, che si trova ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto in via Forche Caudine. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Maddaloni. Dai primi accertamenti sembra che l'impatto, violentissimo, sia stato frontale, con i due uomini che sono stati sbalzati dalla sella: uno dei due è morto sul colpo, l'altro è deceduto mentre veniva trasportato in ospedale.