Vaccini Covid, De Luca: "Siamo i migliori in Italia su ultra 80enni"

"Possiamo vantare il risultato migliore d'Italia per quanto riguarda le vaccinazioni agli ultra ottantenni nonostante, come sapete, il fatto che abbiamo ricevuto 200mila dosi di vaccino in meno". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta su Facebook per fare il punto sull'emergenza sanitaria in corso (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI – LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

16:06 - De Luca: “C'è particolare distrazione sulla Campania”

Parla di un "livello particolare di distrazione sulla Campania" il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, da parte "di organi di informazione nazionale, soprattutto i tg della Rai". E chiama in causa l'inaugurazione del centro vaccinale a Capodichino. "Domenica scorsa c'è stato un evento identico alle porte di Roma e alle porte di Napoli - spiega - penso ai notiziari, ore di immagini televisive, ci hanno fatto vedere perfino le orme degli anfibi del commissario Covid. Bene, quel centro fa mille vaccini al giorno, l'hub inaugurato a Capodichino ne fa 10mila ma non hanno neanche dato la notizia o l'hanno data en passant". "Cari ragazzi, non pretendevo che veniste a riprendere le orme delle mie scarpe normali - ha concluso - ma perlomeno per rispetto del lavoro di chi quell'hub ha realizzato, era corretto dare perlomeno la stessa informazione. Tranquilli tutti, state sereni, ormai abbiamo maturato anticorpi non solo contro il Covid ma anche contro altre cose".

15:49 - “Il 10 maggio vaccini a 50enni? Noi avremo già finito”

"C'è stato un annuncio epocale dal commissariato di Governo: dal 10 maggio iniziamo i vaccini agli ultra 50enni. Noi il 10 maggio avremo già finito", ha detto De Luca. In Campania le vaccinazioni ai 50enni sono già in corso da giorni. "Non vogliamo turbare la serenità di nessuno, però questo è davvero un paese bizzarro - ha aggiunto - noi per fortuna continueremo sulla nostra linea".

15:39 - De Luca: “Ristoranti fino alle 23, ma ho il terrore per la movida”

Ribadisce il suo sì a prolungare le aperture serali dei ristoranti alle 23, ma il governatore della Campania si dice del tutto contrario "ad assistere alla movida nelle forme nelle quali l'abbiamo conosciuta nei mesi e negli anni passati. Se dovesse succedere questo, noi ci giochiamo l'estate e a settembre avremo la terza ondata". Avverte i giovani, "nessuna ricreazione da squinternati e feste in casa". "Si comincia a respirare ma dobbiamo stare attenti. Io ho il terrore delle serate della movida".

15:22 - Vaccini, De Luca: "Abbiamo anticipato linea su isole covid-free"

"Parla di una campagna di vaccinazione straordinaria", di "orgoglio campano", Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Fb. E rivendica il fatto di aver "anticipato scelte fatte ora proprie da tutti, come quello di puntare sulla vaccinazione del settore turistico, alberghiero, della ristorazione, delle isole. Quando abbiamo deciso noi ci voleva un po' di coraggio, continueremo sulla nostra linea". "Abbiamo completato il lavoro di immunizzazione a Procida - ha aggiunto - domani abbiamo una iniziativa a Capri per presentare l'isola Covid free. Avevamo deciso di fare questa scelta sia per ragioni sanitarie sia per ragioni di promozione internazionale del turismo campano. Ricordate che qualche mese fa, quando abbiamo comunicato questo obiettivo della regione ci sono state polemiche a non finire. Bene, prendiamo atto con soddisfazione che ora sono d'accordo tutti sulla necessità di immunizzare le isole, ci fa piacere".

15:16 - Vaccini, De Luca: "Impegno a restituirci dosi mancanti a breve"

"Noi non siamo abituati alle lamentele, quella era un'altra Regione Campania, ma a combattere; e anche grazie a queste battaglie abbiamo l'impegno a restituire i 200mila vaccini che sono stati consegnati in meno alla Campania tra maggio e giugno". Così il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Ad oggi, dice De Luca, "siamo a meno 194mila dosi che sono state date alla Campania". "Oggi la regione Lazio ha 271mila vaccini più della regione Campania, abbiamo la stessa popolazione - ha aggiunto - le regioni del nord ci hanno detto che avevano più anziani, nel Lazio ci dicono 'abbiamo molti non residenti, le delegazioni diplomatiche. Bene, i diplomatici saranno 10mila, 5mila, ma 217mila sono la forza di sbarco in Normandia".

15:11 - De Luca: "Qui livello più basso di occupazione intensive"

"La Campania, ad oggi, registra, il livello più basso di occupazione di terapie intensive e anche il livello più basso di decessi". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "Siamo ad una percentuale del 21%mentre la Lombardia è al 37% sulle terapie intensive"; ha aggiunto parlando di "avere motivi per essere orgogliosi della nostra sanità"

15:00 - Vaccini, De Luca: "Siamo i migliori in Italia su ultra 80enni"

"Possiamo vantare il risultato migliore d'Italia per quanto riguarda le vaccinazioni agli ultra ottantenni nonostante, come sapete, il fatto che abbiamo ricevuto 200mila dosi di vaccino in meno". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "Abbiamo superato due milioni di somministrazioni di vaccino in Campania, abbiamo raggiunto oltre 600mila cittadini con doppie dosi, ieri sfiorato le 50mila vaccinazioni in una giornata e abbiamo raggiunto con la prima vaccinazione il 100% degli ultra 80enni, il 90% degli ultra 70enni, l'80% degli ultra 80enne non deambulanti. Abbiamo prodotto uno sforzo enorme per mettere in sicurezza le categorie fragili e le persone anziane".