Napoli, scaraventa a terra due ragazze per rubare una borsa: preso

Ha scaraventato a terra due ragazze per impossessarsi della loro borsa. Ma la scena è stata notata da un sottufficiale dei carabinieri che era affacciato alla finestra del suo alloggio di servizio e che ha subito avviato le indagini arrestando il presunto rapinatore. Il fatto è accaduto la scorsa notte in viale Colli Aminei, a Napoli.

La ricostruzione dei fatti

Due ragazze stavano passeggiando quando sono state avvicinate da uno sconosciuto che era a bordo di un'auto. L'uomo è sceso dall'auto e ha scaraventato a terra le due vittime che tentavano di fuggire. Si è impossessato della borsa - con all'interno uno smartphone - di una delle due 18enni. Affacciato alla finestra del proprio alloggio, il sottufficiale ha iniziato a urlare e il malvivente si è allontanato lasciando la borsa dell'altra ragazza. In manette è finito G.A. di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, nel rione San Gaetano, trovando il cellulare che è stato restituito alla legittima proprietaria la quale, ricorsa alle cure mediche, ne avrà per cinque giorni. Stessa prognosi per l'amica.