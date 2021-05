Afragola, picchia convivente: arrestato dalla polizia

Gli agenti sono intervenuti in un appartamento in via Mario Fiore, dove era stata segnalata una lite familiare

Un uomo, venezuelano, è stato arrestato dalla polizia ad Afragola (Napoli) con l'accusa di maltrattamenti alla convivente. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento in via Mario Fiore, dove era stata segnalata una lite familiare. I poliziotti sono entrati nell'abitazione e qui una donna ha riferito loro di essere vittima, in presenza della figlia minorenne, dei comportamenti violenti del convivente il quale, già in passato, l'aveva minacciata e aggredita fisicamente per futili motivi. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.