Maxi rissa su un bus a Ischia: tre feriti e sei denunciati

È di tre persone ferite e 6 denunciate il bilancio di una rissa scoppiata su un autobus ad Ischia ieri sera e che ha visto protagonisti una famiglia napoletana e un cittadino senegalese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ischia che hanno fermato e identificano gli autori della lite.

La rissa

Poco dopo le 19 sul bus appena partito dal capolinea di piazzale Trieste, uno dei componenti della famiglia napoletana è inciampato su una signora seduta, senza chiedere scusa, e il gesto è stato rimarcato dal marito, da diversi anni residente in Italia. In pochi attimi la situazione è degenerata. Il cittadino senegalese - incensurato come tutti gli altri protagonisti della vicenda – ha colpito con un violento pugno al volto l’uomo e in quel momento gli altri 4 napoletani - tra questi anche una donna - si sono scagliati sul cittadino africano dando vita a una violenta lite che ha coinvolto anche l'autista del bus, il quale ha fermato il mezzo ed è intervenuto per sedare gli animi. Il conducente è stato però colpito al petto da un pugno. I tre feriti sono stati portati all'ospedale Rizzoli: per un cittadino senegalese 5 giorni di prognosi, per il 37enne napoletano 30 i giorni di prognosi per la frattura del setto nasale e due giorni di prognosi per l'autista dell'autobus.