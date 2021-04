Napoli, banda del buco tenta una rapina in gioielleria

I malviventi si sono introdotti nella gioielleria "Baggio" e hanno atteso l'arrivo dei commessi per farsi aprire la cassaforte. Quando gli impiegati sono arrivati, però, si sono accorti già dall'esterno del negozio di anomalie e hanno chiamato i carabinieri

Una rapina, passando attraverso le fogne, è stata tentata questa mattina a Napoli in un gioielleria di via Filangieri. I malviventi si sono introdotti nella gioielleria "Baggio" e hanno atteso l'arrivo dei commessi per farsi aprire la cassaforte.

L'allarme

Ma ad accorgersi del tentativo di rapina è stata una commessa della gioielleria, che ha aperto una vetrinetta esterna per prendere delle scatole e ha visto spuntare la testa di un uomo. La donna è fuggita e ha chiuso la porta, che è protetta da un dispositivo di sicurezza, del negozio. Il rapinatore, dopo aver ispezionato la gioielleria, sarebbe fuggito, ripassando attraverso le fogne, senza portare via nulla. I vigilantes hanno dato l'allarme ai carabinieri, che sono accorsi sul posto.