Ritenute non versate, 600mila euro sequestrati in provincia di Napoli

Mancato versamento delle ritenute operate nei confronti dei dipendenti: sequestro preventivo per un importo di oltre 600mila euro. È quello eseguito dalla guardia di finanza nei confronti di una società operante nel settore della lavorazione di frutta e ortaggi con sede a Sant'Antonio Abate.

Il sequestro

A carico della società e del suo legale rappresentante pro tempore sono in particolare stati sequestrati 406.191,99 euro in somme liquide presenti su diversi conti correnti e quote societarie per 199.810,23 euro, per un totale di 606.002,22 euro. ''La condotta illecita - scrive in una nota il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso - oltre all'indebito risparmio d'imposta, ha consentito alla società di collocarsi sul mercato in una posizione di assoluto rilievo e di privilegio nello specifico settore commerciale, provocando distorsivi sulla concorrenza, particolarmente dannosi nell'attuale periodo di crisi economica''.