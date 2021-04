Reddito cittadinanza, Napoli sfiora le cifre dell'intero Nord Italia

In provincia di Napoli c'è una persona su sei raggiunta dal sussidio in Italia. Negli ultimi due anni, a partire dall'introduzione della misura, sono stati spesi per reddito e pensione di cittadinanza quasi 13 miliardi di euro

Sono quasi 1,5 milioni le famiglie che hanno ricevuto almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza tra gennaio e marzo 2021: sono i numeri contenuti nell'ultimo Osservatorio Inps sul reddito di cittadinanza. Una parte consistente del beneficio è erogato al Sud con la provincia di Napoli che concentra quasi un sesto della spesa complessiva, quasi come l'intero Nord. Negli ultimi due anni, a partire dall'introduzione della misura, sono stati spesi quasi 13 miliardi di euro.

I dati

L'importo medio ricevuto per famiglia è di 553 euro nel trimestre e di 559 se si guarda solo a marzo. Al Sud hanno ricevuto il sussidio a marzo 742.735 famiglie a fronte di meno di 225.000 al Nord e 165.453 famiglie al Centro. L'importo medio nel Mezzogiorno è superiore di circa 100 euro (589 contro 488) rispetto al Nord. La Campania è in testa con 252.213 famiglie con il sussidio e 668.817 persone coinvolte (oltre una su quattro in Italia) con un importo medio pari a 625 euro. La provincia che conta il maggior numero di famiglie destinatarie del beneficio è Napoli con oltre 157.000 nuclei coinvolti a marzo, oltre il doppio di quelli di Roma e oltre quattro volte quelli di Milano (35.517) con un importo medio a nucleo di 650 euro. In pratica in provincia di Napoli c'è una persona raggiunta dal sussidio su sei in Italia con 438.971 persone nelle famiglie beneficiarie, quasi quante quelle dell'intero Nord (452.044). Se si guarda alla spesa a Napoli sono stati destinati oltre 102,2 milioni a fronte dei 109,7 destinati all'intero Nord.

Il reddito di emergenza

L'Inps ha diffuso anche i dati sul Reddito di Emergenza (REm), l'altra misura di sostegno economico prevista dal decreto Rilancio in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid 19. Finora la misura ha interessato 425.000 famiglie per un importo medio mensile di 550 euro. Circa 184.000 nuclei ne hanno beneficiato per cinque mesi, mentre 150.000 nuclei ne hanno beneficiato solo per due mesi.