"Grazie santo Covid": polemica per frase dirigente ordine farmacisti

"Dobbiamo ringraziare 'Santo Covid' che ci sta dando un'opportunità incredibile". Sarebbe questa la frase pronunciata da Maurizio Manna, dirigente neo eletto nel Comitato centrale della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), durante una video riunione con i referenti campani lo scorso 9 aprile. A denunciare l'accaduto, riportato dal Fatto Quotidiano, è stato Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine di Napoli, il quale ha inviato una lettera al presidente della Fofi, Andrea Mandelli, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

La frase

Durante la video conferenza, il primo a fare un’esternazione infelice riguardo alla pandemia è stato il presidente dell’Ordine di Avellino, Ettore Novellino, il quale - sempre come riferisce il Fatto - avrebbe affermato che la categoria dovrebbe innalzare “un altare al virus” perché “è grazie a Santo Covid se veniamo presi in considerazione”. A quel punto, è intervienuto Manna, che dopo aver ringraziato il collega per la “sensibilità personale e professionale”, avrebbe pronunciato la frase da cui sono scaturite le polemiche.

La lettera

“Sono certo che saprai intervenire con fermezza per contrastare simili accadimenti e garantire, attraverso una inequivocabile pubblica dissociazione, il prestigio e la credibilità dei farmacisti”, scrive Santagada nella lettera indirizzata a Mandelli, da poco riconfermato alla guida della Fofi. Per il presidente dell’Ordine partenopeo, anche in virtù “dell’alta carica dello Stato” ricoperta, Mandelli dovrebbe difendere l’onore da quella “devastante minaccia alla dignità della categoria”. Stando a quanto si legge sul quotidiano, il presidente della Fofi non ha risposto.