Sciopero trasporti Napoli, pochi bus: ferme funicolari e linea 1 metro

Ferma la Linea 1 della metropolitana, stop per le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto. Pochi bus in strada. Questi i primi effetti dello sciopero del trasporto pubblico di quattro ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UglFna, Faisa Cisal, Usb e Orsa dalle ore 11 alle 15. Per quanto riguarda la Linea 1 della metro il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 15:55 e da Garibaldi alle ore 16.35. Il servizio delle funicolari riprenderà alle 15:20.

Anm: "Alta adesione"

Da parte sua, parla di "adesione altissima" il sindacato Usb per lo sciopero dei lavoratori Anm iniziato oggi alle 11 e che si concluderà alle 15. Ferma dalle 11 - conferma l'Anm - la linea 1 del Metro e ferme le tre funicolari Centrale, Montesanto e Chiaia , mentre Mergellina è ferma per motivi tecnici. Meno alta l' adesione nel trasporto di superficie, dove gli autobus hanno continuato a circolare e c'è la presenza delle linee di supporto di compagnie private, che non hanno aderito alla protesta "I lavoratori dei settori gomma, ferro e sosta - dicono Marco Sansone e Adolfo Vallini dell'Usb - hanno dimostrato di respingere con forza la cattiva gestione aziendale e di non accettare supinamente il peggiorare delle condizioni di lavoro senza minimamente toccare privilegi e sacche parassitarie". Il sindacato USB ribadisce che lo sciopero è stato indetto "per denunciare le pessime condizioni igienico-sanitarie dei mezzi pubblici e degli ambienti di lavoro, per chiedere la stabilizzazione dei 160 autisti interinali e per chiedere un'ulteriore assunzione di personale". Accanto a queste rivendicazioni, l'Usb pone l'accento sulla necessita "di giuste misure di sicurezza contro le aggressioni e gli atti vandalici. "Uno sciopero per ribadire, una volta di più, che gli accordi economici esistenti vanno rispettati - aggiungono i sindacalisti di USB - per dare voce a una categoria, gli operatori di esercizio, da sempre ritenuta l'ultima ruota del carro". Invece, per quanto riguarda le linee di superficie (tram, bus, e filobus) è stata del 29% circa.