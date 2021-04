Varcaturo, finti allarmi bomba per non pagare i debitori: denunciato

A Varcaturo, in provincia di Napoli, un uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri per procurato allarme. Indebitato e non riuscendo a pagare i suoi debitori, per giustificarsi con gli stessi diceva che non riusciva a prelevare il denaro dalle Poste e da due agenzie bancarie. E per avvalorare questa tesi faceva chiamate anonime segnalando negli uffici la presenza di ordigni esplosivi.

La vicenda

Così lanciava allarmi infondati. Da qui la denuncia. L'uomo, il 3 e il 9 aprile scorsi, ha chiamato all'Ufficio Postale di via Domitiana e alle due filiali bancarie della fascia costiera di Giugliano. Ha segnalato degli allarmi bomba che, dopo una verifica fatta dal nucleo carabinieri cinofili e dagli artificieri, si sono rivelati falsi. Lo stesso episodio è avvenuto ieri mattina. L'uomo ha effettuato un'altra telefonata all'Ufficio Postale di Lago Patria. Immediati gli accertamenti dei carabinieri che lo hanno identificato. Perquisita la sua abitazione, è stato rinvenuto e sequestrato il cellulare dal quale erano partite tutte le chiamate. Vistosi messo alle strette, l'uomo ha spontaneamente dichiarato di avere molti debiti e di aver simulato i falsi allarmi bomba per dimostrare ai suoi creditori di essere impossibilitato a effettuare prelievi di denaro.