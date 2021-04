Eboli, 85enne fermato con prostitute: "Colpa vaccino anti covid"

Sorpreso per ben due volte nel giro di un'ora e mezza dagli agenti della Polizia Municipale, l'anziano è stato sanzionato per oltre mille euro

Un 85enne è stato sorpreso per ben due volte nel giro di un'ora e mezza dalla Polizia Municipale mentre, sul litorale di Eboli in provincia di Salerno, era in compagnia di prostitute. Di fronte agli agenti l'anziano si è giustificato dicendo: "E' l'effetto del vaccino anti-Covid". A riportare la vicenda è il sito Fanpage.

La vicenda

La prima volta è stato notato a bordo di un camper in compagnia di due donne: a seguito dei controlli, è scattata la sanzione per violazione delle norme anti-contagio. Poco dopo, intorno a mezzogiorno, gli agenti hanno intercettato nei pressi del ponte del Sele un camper molto simile a quello incrociato in precedenza. Si trattava effettivamente dello stesso mezzo, a bordo del quale l'anziano si stava intrattenendo con un'altra prostituta. Riconosciuti gli agenti l'uomo ha accampato la scusa di una reazione avversa del vaccino anti-Covid, che avrebbe fatto da improbabile afrodisiaco. A quel punto è scattata la seconda sanzione, per un totale di oltre mille euro.