Covid Campania, De Luca: se non ci muoviamo bene ci giochiamo l'estate

”Non possiamo giocarci l'estate, ma se non ci muoviamo con attenzione rischiamo di farlo". A lanciare il monito è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto punto settimanale sull’emergenza coronavirus in diretta sui suoi canali social. "L'Italia è abbandonata a se stessa - ha poi aggiunto -, che sia zona gialla, rossa, arancione è sempre abbandonata. Ancora oggi, dopo un anno, non trovo l'approvazione di un piano specifico di utilizzo delle forze dell'ordine per un controllo del territorio in funzione anti Covid”. ( COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - L'ORDINANZA DI DE LUCA )

"Ristoranti aperti fino alle 23"

leggi anche

In Campania isole Covid free. De Luca: ristoranti aperti fino all 23

De Luca ha poi avanzato una propria proposta per consentire ai ristoranti di restare aperti fino alle 23, pur mantenendo in vigore il coprifuoco: "Ai ristoratori si può dire noi apriamo fino alle 22? È chiaro che è una presa in giro. La mia idea è: manteniamo il coprifuoco ma l'apertura dei ristoranti mi pare ragionevole consentirla fino alle 23 e il rientro dei clienti fino alle 23:30, magari conservando lo scontrino da esibire alle forze dell'ordine".

"Sulla scuola decisioni ideologiche"

Il presidente campano ha anche attaccato la decisione di riaprire le scuole da lunedì, parlando di scelte "ancora una volta ideologiche". "Diciamoci la verità - ha detto -, ormai l'anno scolastico è finito. Sarebbe stato giusto aprire in presenza solo le prime classi delle medie inferiori e le quinte delle superiori, in vista dell'esame di Stato. Non ha senso, per un mese, una apertura generalizzata che sta già producendo nuovi contagi". De Luca ha quindi citato in proposito i dati relativi al territorio della Asl Napoli 1, dove si sono stati registrati 189 contagi in ambito scolastico nei pochi giorni trascorsi dalle prime riaperture.

"Governo dorme sui vaccini"

Sul tema vaccini, De Luca si scaglia contro l’esecutivo: ”Chiedo al Governo: perché continuate a dormire in piedi e non chiedete ad Aifa di valutare altri vaccini disponibili?. Mi riferisco allo Sputnik che potrebbe essere acquistato in milioni di dosi - ha aggiunto - la Campania continua a registrare 200mila dosi in meno rispetto alla sua popolazione, un atto di delinquenza politica”.

Inoltre, per il governatore il generale Francesco Paolo Figliuolo andando in giro in mimetica "rischia di trasferire sulle forze armate la polemica politica ed invece l'immagine dell'esercito deve essere tenuta fuori dalle polemiche politiche. Quando si gestisce un piano di distribuzione diventano inevitabili le polemiche politiche e non è accettabile che si possano avere ricadute sulle forze armate mi auguro che si correggano comportamenti inappropriati, chi ha funzioni civili si presenti con una immagine civile”.

L’atlante degli spazi all'aperto per eventi

Infine De Luca ha presentato l’atlante degli spazi aperti: ”Abbiamo approvato una cosa bellissima. Con il lavoro della Scabec, la società campana per i beni culturali, abbiamo individuato centinaia di spazi all'aperto nei quali si possono fare eventi teatrali, spettacolari, culturali, una cosa unica in Italia. Abbiamo individuato tutti gli spazi nei quali poter rilanciare le attività di spettacolo e culturali in condizioni di sicurezza. Abbiamo censito 63 giardini, 226 piazze, 40 luoghi naturali, 149 tra aree archeologiche parchi e spazi vari - ha spiegato - nell'atlante, che sarà pubblicato sul sito della Regione, specifichiamo anche le caratteristiche di questi spazi, se ci sono forniture idriche, elettriche, parcheggi, vie di fuga, servizi igienici, abbiamo fatto un lavoro enorme per fornire a tutto il mondo dello spettacolo e della cultura, che è stato fortemente penalizzato, la possibilità di lavorare in condizioni di sicurezza".