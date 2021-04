Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In merito alla situazione degli ospedali, aumenta leggermente il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive: 153. Calano, invece, i posti letto occupati nella degenza, da 1.536 a 1.524

Sono 1.750, su 15.885 tamponi molecolari esaminati, i casi positivi al Covid in Campania. 550 persone sono sintomatiche, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania. Il tasso di incidenza è dell'11,01%. 52 le persone decedute, 32 nelle ultime 48 ore e 20 morti in precedenza ma registrati ieri. Sono 2.112 le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, aumenta leggermente il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive: 153. Calano, invece, i posti letto occupati nella degenza, da 1.536 a 1.524.