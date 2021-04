Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In merito alla situazione degli ospedali, aumentano leggermente i posti letto occupati in terapia intensiva, 150, così come aumentano quelli in degenza, 1.536

7:10 - Campania 1.334 positivi nelle ultime 24 ore

Sono 1.334, nelle ultime 24 ore, i positivi al Covid in Campania su 9.934 tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 523 i sintomatici. Trentacinque sono i decessi; 29 deceduti nelle ultime 48 ore, 1.519 sono le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, aumentano leggermente i posti letto occupati in terapia intensiva, 150, così come aumentano quelli in degenza, 1.536.