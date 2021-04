Napoli, morto in ospedale poliziotto coinvolto in incidente stradale

Il sovrintendente capo Giovanni Vivenzio ha perso la vita al Cardarelli dieci giorni dopo un incidente in cui era rimasto coinvolto mentre si trovava in servizio: insieme a un collega e a bordo di una moto, stava inseguendo uno scooter in fuga dai controlli, quando è stato travolto da una vettura che non ha rispettato una precedenza

Il sovrintendente capo Giovanni Vivenzio, 54 anni, della sezione Falchi del commissariato San Ferdinando di Napoli, è morto all’ospedale Cardarelli per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso 6 aprile, in via Giordano Bruno, nel quartiere Chiaia, in cui era rimasto coinvolto mentre si trovava in servizio. L’uomo era sposato ed era padre di due figli. Il questore Alessandro Giugliano e tutta la polizia partenopea hanno espresso il proprio cordoglio.

L’incidente

Il pomeriggio dell'incidente Vivenzio si trovava in sella a una Ducati guidata da un collega quando la moto è stata travolta da un'auto che non ha rispettato una precedenza. I due agenti dei Falchi stavano inseguendo uno scooter che non si era fermato per i controlli. Vivenzio aveva battuto la testa cadendo, mentre l’altro agente aveva riportato diverse fratture ed era stato ricoverato all’ospedale del Mare.

Lamorgese: “Profondo cordoglio”

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, esprime il "profondo cordoglio" per la morte in servizio del sovrintendente capo Giovanni Vivenzio della Questura di Napoli, manifestando alla famiglia e a tutta la Polizia di Stato "i sentimenti di commossa e sentita partecipazione al loro dolore". "Desidero rinnovare - dichiara la titolare del Viminale - l'apprezzamento e la riconoscenza per il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini delle forze dell'ordine a servizio dei cittadini, mettendo a rischio la loro vita".

Capo polizia: “Vicinanza a moglie e figlie”

Il capo della polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, esprime "sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, alla moglie ed alle figlie del sovrintendente capo Giovanni Vivenzio, deceduto oggi dopo dieci giorni di ricovero ospedaliero". Vivenzio, ricorda la Polizia, "lo scorso 6 aprile era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era impegnato nella quotidiana attività di prevenzione e contrasto della criminalità".