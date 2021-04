Forio d'Ischia, lesioni e minacce alla ex: arrestato 22enne

Un ragazzo di 22 anni di Casamicciola Terme è stato arrestato dai carabinieri di Forio d'Ischia per atti persecutori, lesioni e minacce aggravate e continuate nei confronti della ex fidanzata ventenne. Una vicenda di stalking che, secondo le accuse, si protraeva da 5 anni, con violenze fisiche e psicologiche. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari del Gip del Tribunale di Napoli.

La denuncia della ragazza

Le indagini hanno preso il via quando il giovane a fine marzo ha investito nel centro di Forio la madre della ex fidanzata, provocandole lesioni guaribili in 10 giorni. L'episodio ha convinto la ragazza a denunciarlo, rivelando che il 22enne da anni esercitava nei suoi confronti pressioni psicologiche e violenze fisiche. Il giovane controllava i messaggi sul cellulare della vittima, costringendola a restare in casa e a non frequentare i suoi amici.