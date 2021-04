Napoli, minaccia la nonna per avere dei soldi: arrestato

Minacciava e aggrediva la nonna pretendendo denaro da investire nell'acquisto della droga. Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte per maltrattamenti aggravati contro familiari conviventi. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti in zona Colli Aminei nell'abitazione della 75enne, dove il giovane conviveva. Secondo i militari il ragazzo, non ancora 18enne, aveva minacciato la nonna di farle del male e di distruggere l'appartamento se non avesse avuto in cambio il denaro richiesto. In passato la donna aveva già denunciato altri episodi simili. Il giovane è stato condotto in una comunità.