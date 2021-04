Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In merito alla situazione degli ospedali, calano i posti di terapia intensiva occupati (136), mentre quelli in degenza aumentano (1.594)

È in forte rialzo, in Campania, l'indice di positività. Ha raggiunto, infatti, il 14,63% con 1.386 casi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, i sintomatici sono 499 nelle ultime 24 ore. Le persone decedute sono 43 e 1.828 le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, calano i posti di terapia intensiva occupati (136), mentre quelli in degenza aumentano (1.594).